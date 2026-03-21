不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム賃貸駅ランキング 東京23区編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。本記事では、全間取りタイプを対象にした総合ランキングを紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】第2位：新小岩駅2位は「新小岩」駅。前年19位からの大幅ランクアップとなりました。葛飾区の南端に