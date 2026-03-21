FFからFRへ？2025年10月29日に東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開幕され、ダイハツはここで、コンセプトカー「K-OPEN（コペン） ランニングプロト」を世界初公開していました。どのようなモデルなのでしょうか。軽オープンスポーツとして長年親しまれてきた「コペン」。2002年に初代が登場して以来、軽自動車の枠を超えた走りとスタイリングで多くのファンを魅了してきました。【画像】超カッコ