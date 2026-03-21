2023年以来の開幕ローテ入りドジャースは20日（日本時間21日）、アリゾナ州グレンデールで行われるパドレスとのオープン戦に臨む。試合前にデーブ・ロバーツ監督が取材に応じ、大谷翔平投手の開幕ローテーション入りについて言及した。大谷は昨年6月に投手として約2年ぶりの復帰を果たした。計14試合に先発登板し、47イニングを投げて1勝1敗、防御率2.87、62奪三振だった。このオフは久しぶりに手術を受けずに充実のオフを過ご