3月20日（金・祝）、4月2日（木）にリニューアルする「カンブリア宮殿」（毎週木曜よる11 時 6 分）の記者会見が行われ、新MCの金原ひとみ、ヒャダイン、小林史憲チーフプロデューサーが登壇。収録に臨んだ感想、番組の見どころから舞台裏まで語った。【動画】「カンブリア宮殿」最新回美術監督・種田陽平氏による新セットMC陣への期待スタジオには、5代目となるゴージャスな遺跡のセットが登場。今回も映画「国宝」を手掛けた美