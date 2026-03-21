昨季ド軍最多登板のバンダが明かした大谷の素顔今オフにドジャースからツインズへ移籍したアンソニー・バンダ投手が、昨季までチームメートだった大谷翔平投手の魅力について語った。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演。ドジャースで垣間見せた“意外な素顔”についても明かした。バンダは同番組で、ヤンキースなどで活躍したエリック・クラッツ氏からドジャース在籍時のエピソードを聞かれると、大谷から受