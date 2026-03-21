元楽天・土屋朋弘氏が勧める走塁の動き出しを鍛えるドリル野球の走塁で、盗塁のスタートやリードからのダッシュが遅れてしまうという悩みは多い。現役時代は楽天で4年間投手としてプレーし、今は子どもの運動能力を伸ばす専門家として活動する土屋朋弘さんは、体の動かし方を覚えるトレーニングの重要性を伝えている。土屋さんは実際の試合で役に立つ、走塁での“素早い動き出し”を身につけるコーディネーショントレーニング「