東京ディズニーリゾートでは、4月23日（木）から、ミッキーマウスと仲間たちが寄り添うシーンがデザインされた新グッズが発売される。【写真】総柄がかわいい「ショッピングバッグ」も！新グッズ一覧■ほっこり癒される今回「GOOD TIMES FRIENDS」をテーマに展開されるのは、ホッとした表情のミッキーマウスと仲間たちが仲良く寄り添う様子をあしらったアパレルや雑貨アイテム。ラインナップには、耳裏にシンデレラ城とプ