オランダサッカー協会は現地３月20日、ノルウェーとエクアドルとの親善マッチが組まれた３月シリーズに臨むオランダ代表のメンバーを発表した。フィルジル・ファン・ダイク、デンゼル・ドゥムフリース、ライアン・フラーフェンベルフ、コディ・ガクポら主要メンバーが招集されたなかで、一部の選手の代表入りが物議を醸しているという。オランダメディア『FC UPDATE』は「ヴェフホルストとデ・フライの招集に、オランダ代表