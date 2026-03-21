モデルの山田優（41）が21日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「本日（3月20日）20:55〜TBSの『黄金のワンスプーン』にお邪魔させていただきました！」と書き出した山田。「家でも真似したいと思う長芋を使った料理はどれも美味しかったです」と番組を振り返った。「チェックしてみてください！」と呼びかけて衣装姿を披露。「衣装のデニムは@wrinn_ とコラボさせていただいたDenimやはりイケテ