女優の藤崎奈々子（４８）が美脚ショットを披露した。藤崎は２１日までに自身のインスタグラムを更新。黒い革ジャン×ミニボトムス姿やベージュのワンピース姿、ブラウンのモコモコアウター姿など、４８歳になった今でも健在な美脚があらわになったファッションを多数披露した。この投稿には「奈々子さんいつも若々しくて可愛い」「かっちょいい」「綺麗〜」「奈々子さんは、自然体が一番素敵」「素敵すぎ罪です」などのコメ