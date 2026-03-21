『週刊SPA!』3月24・31日合併号は3月17日に発売！ グラビアン魂：秋田そな 地方出身のタレントにとって、地元に貢献できる「観光大使」は極めて名誉な仕事だ。郷土の魅力を発信する喜びは計り知れないが、果たしてその座を射止めるにはどのようなプロセスが必要なのだろうか。 秋田そな ©週刊SPA!撮影／岡本武士、ヘアメイク／mahiro、スタイリング／八杉直美 【プロフィール】秋田そな