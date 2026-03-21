志がとにかく高い！“過去の自分超え”思考 他の人とは比べられたくない ヒカルさんは、とにかく志が高いこともそのすごさのひとつです。目標を持つにしても、出てくる名前は超一流の世界レベルの経営者です。そして、「まだまだここじゃない」「もっと稼ぎたい」と、目標をいつも口にしています。 また、国内の起業家で、成功した人と比べられるのをヒカルさんは嫌います。「あの人と比べればヒカルはまだまだだ」と言わ