NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4574.90（-30.80-0.67%） 金４月限は続落。時間外取引はドル高一服で買い優勢で推移。欧州時間の序盤に一時１３０ドル以上の急反発を記録。欧州時間の中盤にかけて上げ幅を削ったが、５５ドル超の上げ幅を維持して推移。日中取引に入ると、急速に上げ幅を失った。イラン戦争が報復合戦でさらに戦況が激しくなり、原油高が続き、インフレ懸念がさらに強まり、米長期金利の上昇、ド