NY原油先物4 月限（WTI）（終値） 1バレル＝98.32（+2.18+2.27%） ニューヨーク原油は期近から急伸。米ＣＢＳが米国がイランへ地上部隊派遣の準備を行っていると報道したことで、再び地政学的リスクの高まりから買われる展開。株式や他の商品がリスクオフの動きで売られるなか、石油系だけが独歩高の様相となった。イランがクウェートの製油所を攻撃したことや、イラクが「フォースマジュӦ