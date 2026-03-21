リンクをコピーする

来週の中国主要企業決算銀行や不動産、EV大手BYD *は金融株 23日（月） 無錫薬明康徳新薬開発 恒基兆業地産 華潤ビール 24日（火） 小米集団 中国電信 薬明生物技術 Haidilao International Holdi 25日（水） 中国人寿保険 安踏体育用品 石薬集団 中国蒙牛乳業 26日（木） 中国海洋石油 中国平安保険 美団 中信証券* 中国生物製薬 27日（金） 中国工商銀