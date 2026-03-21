ロッテの藤原恭大選手がオープン戦打率4割超えと好調をキープしています。2番ライトで先発出場した藤原選手は初回、柳裕也投手の前に追い込まれてからアウトコースのストレートをはじき返し、レフトへの二塁打で出塁。得点にはつながりませんが、3試合連続安打を記録します。4点を追う3回には、先頭の郄部瑛斗選手が四球で出塁。続く藤原選手は2球で追い込まれ、4球目には郄部選手が盗塁失敗。嫌な流れになりますが、5