タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が、19日までに、自身のSNSを更新。夫で俳優・勝野洋（76）の元気の素である“最強の朝ごはん”を紹介した。【写真】「身体と心に優しい品揃え」勝野洋が5年間続ける“最強”朝食メニューキャシーは「勝野パパの変わらない元気の素は、この最強の朝ご飯です。5年間変わらない。このメニュー！」と、夫の活力の源を複数枚の写真とともに披露している。気になる内容