今回は、妻が離婚を決意したエピソードを紹介します。自分のことしか考えていない夫…「2歳と3歳の子を保育園に預け、仕事を始めました。保育園に通い始めた子どもは、頻繁に体調を崩し、そのたびに私は仕事を休むことに。夫はよく有休をとって趣味の釣りに行っていますが、そんなヒマがあるなら私の代わりに仕事を休み、子どもを家でみてほしいと何度も思いました。でも夫は育児に協力的ではなく、いつも自分のことしか考えていま