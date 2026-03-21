懐かしいのに新鮮――そう感じた視聴者は多いはずだ。26年ぶりに配信が実現した『フードファイト』（日本テレビ系）シリーズ。あのころとはテレビを楽しむスタイルも、そこに求められる倫理観も大きく異なっているにもかかわらず、「やっぱり面白い」と思わずにはいられない。 参考：野沢尚脚本『眠れる森』は90年代を象徴する傑作ミステリー木村拓哉が放った“暗い色気” 配信スタート