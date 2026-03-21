プレミアリーグ 25/26の第31節 ボーンマスとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、3月21日05:00にバイタリティー・スタジアムにて行われた。 ボーンマスはエバニウソン（FW）、アミン・アドリ（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはブライアン・ムブモ（FW）、マテウス・クニャ（FW）