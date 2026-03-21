ラ・リーガ 25/26の第29節 ビリャレアルとレアル・ソシエダードの試合が、3月21日05:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。 ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードはミケル・オヤルサバル（FW）、ブライス・メンデス（MF）、ゴン