本日3月21日（土）よる7時〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！3時間スペシャル」の見どころを紹介！☆「所ジョージが行く！ダーツの旅 in 鹿児島県伊仙町（徳之島）長寿の島として知られている徳之島だけに、義名山公園でグラウンド・ゴルフをしている超元気なご長寿集団を発見。80歳代の方々や92歳と88歳の“最強夫婦ペア”に所ジョージが長寿の秘訣を探る。同じ公園では、1歳の男の子の“初めてのすべ