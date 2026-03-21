きょう3月21日（土）15:00〜16:00 日本テレビにて「FAKE CITY」 を放送。日本発のプレミアムコンテンツを世界へ届けていく、日本テレビが新たに立ち上げた海外向けの企画開発に特化した制作スタジオ「GYOKURO STUDIO」。その開発作品として誕生したのが、今回放送の「FAKE CITY」。今回の舞台・千葉県茂原市で行われるのは、街全体を使った超大規模なリアル「まちがい探し」。ルールは簡単。街のあらゆるところに隠れている「前日