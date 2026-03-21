この記事をまとめると ■沖縄ではコロナ禍で観光客が激減しレンタカーの車両が削減された ■コロナ後の需要回復で台数不足と価格高騰が発生 ■参入増によって供給過多となり現状では価格が急落している 沖縄での移動手段はレンタカーがベスト 冬の東京と比較すればかなり暖かく、そして過ごしやすく感じる沖縄で、この原稿を書いている。読者の方にはまったく関係のない話なのだけれど、筆者はここ数年、首都圏の某都市と、沖縄