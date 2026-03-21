イランの最高指導者は、イラン暦の新年にあわせて声明を出し、国民の団結によって「敵に混乱をもたらす打撃を与え、亀裂を生じさせた」などと述べました。イランの最高指導者モジタバ師は20日、イラン暦の正月にあわせて書面で声明を発表しました。そのなかで、モジタバ師は、アメリカとイスラエルによる攻撃で多くの犠牲が出ていると認めた一方で、国民の団結により、「敵に混乱をもたらす打撃を加え、その結果、亀裂を生じさせた