27日に開幕を迎える日本プロ野球。開幕7日前となる20日には、各地で開幕投手として内定している投手たちが最終調整を行いました。巨人と楽天の一戦は、開幕投手同士の投げ合いに。ここまでオープン戦無失点としていた巨人のドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手は、浅村栄斗選手の1発を浴びてオープン戦初被弾、初失点を喫しました。それでも以降は大きく崩れることなく5回85球、被安打3、与四球2の1失点。キャッチャーゴロとはなる