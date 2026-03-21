3月に入り、卒業シーズン真っ只中。学業と芸能活動を両立している芸能人たちも、それぞれのSNSで卒業したことを報告している。この記事ではこの春に卒業を迎えた芸能人をピックアップ！【写真】本田紗来だけじゃない！高校卒業した芸能人の制服ショットをイッキ見■本田紗来フィギュアスケーターでタレントの本田紗来はこの春に明治大学付属八王子高等学校を卒業。紗来は本田真凜、本田望結の妹で、本田姉妹の末っ子としても