佐々木美玲と森次政裕（超特急）がダブル主演するドラマ『あの夜、社長の子供を授かりました』が、MBSほかにて4月16日より順次放送スタートすることが決まった。【写真】漫画・城宮えす描き下ろしの応援イラスト同名の人気漫画を実写化する本作は、妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリー。平凡な人生だけど、私は幸せ―。そう思いながら、仕事もプライベートも献身的に尽くす花井栞里。恋人・恵一と交際3年目の記念