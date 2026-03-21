元プロレスラーでタレントの北斗晶と、長男の佐々木健之介さんが２０日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演した。２人がスタジオに登場すると、司会の黒柳徹子は「お父様にそっくりですよね。よく似てらっしゃる」と父の元プロレスラー・佐々木健介に似ていると驚き。健之介さんは「よく言われます」と笑った。さらに黒柳は「でもプロレスラーじゃないんですよ、この方は。映像制作のお仕事をして