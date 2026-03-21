AI生成した画像かのような自炊生活を送るインフルエンサーがSNS上で大きな注目を集めている。 【写真】"ぽっちゃりインフルエンサー"として活躍する藤田シオンさん 「『美的感覚がAIすぎる』 と友達に笑われた自炊がコレ。」 と自身の食卓を紹介したのは"ぽっちゃりインフルエンサー"として活動する藤田シオンさん（@shion0_25mg）。 手の込んだものではないが、見た目や栄養バランスも考えて丁寧に作られた