今週末の近畿地方は、京都や大阪などでソメイヨシノが開花する予想となっています。今日21日は、晴れて行楽日和になるでしょう。明日22日の午前中は晴れる所もありますが、午後は雲に覆われて、夜には雨が降りだす見込みです。今日21日安定した晴れ今日21日の近畿地方は、移動性の高気圧に広く覆われる見込みです。このため、各地とも安定して晴れるでしょう。予想最高気温は、大阪では16℃くらいで、前日より2℃ほど高く、この