エバートンが新FWの代替候補として上田綺世に注目オランダ1部フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世に対し、イングランド1部エバートンが獲得に動く可能性が浮上している。英メディア「Football Insider」が報じている。同メディアは、エバートンが今夏の移籍市場でターゲットとしているアイルランド代表FWトロイ・パロットの獲得競争が激化していることを受け、上田を「代替案として検討しなければならない」と提言した