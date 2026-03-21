【明治安田J1百年構想リーグ】名古屋グランパス 2−1 サンフレッチェ広島（3月18日／豊田スタジアム）【映像】“触らない”フェイント→ダイレクトシュートサンフレッチェ広島のFW鈴木章斗のゴラッソが話題を集めた。難易度の高いフィニッシュを決めると、ファンからは「モノが違う」と絶賛の声が寄せられた。3月18日に明治安田J1百年構想リーグ第7節が行われ、サンフレッチェ広島は敵地で名古屋グランパスと対戦。5分に先制を