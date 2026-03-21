【ワシントン共同】AP通信は20日、米ニューヨークの連邦地検がコロンビアの左派ペトロ大統領と麻薬組織との関係について捜査していると報じた。ペトロ氏の関係者が収監中の麻薬密売人に対し、米国への身柄引き渡しを阻止するのと引き換えに賄賂を要求した疑いがあるという。ホワイトハウスは捜査に関与していないとされる。ロイター通信によると、ペトロ氏は20日、麻薬組織との関係を否定した。コロンビアは世界的なコカイン