ひとりで寝たくないわんこの可愛すぎる抵抗が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破し、「可愛すぎて無理！」「そうなっても仕方ない(笑)」「お気持ちよ～くわかります」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：夜、『ひとりで寝たくない』と訴える犬→心を鬼にして『今日は別々で寝よう』としたら…】 別々で寝ようとしたら… TikTokアカウント「haru.and_me」の