昨夜、岡山県倉敷市で乗用車による事故があり、19歳の男性２人が死亡しました。 【大破した乗用車】現場の画像５枚倉敷市で乗用車が歩道に突っ込む事故2人が死亡【岡山】 乗用車は電柱に衝突 警察によりますと、きのう（20日）午後10時50分ごろ、倉敷市田ノ上新町の市道で19歳の塗装業の男性が運転する乗用車が電柱に衝突しました。車には運転していた男性のほか、いずれも19歳の男性3人が乗っていて、このうち運転していた