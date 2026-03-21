2021年の加入以来、レアル・マドリードで213試合に出場してきたフランス代表エドゥアルド・カマヴィンガが、今夏の移籍市場で放出候補に挙がっていることが判明した。スペインの巨人は来季に向けて、指揮官の交代を含めた大規模な再編を画策。その余波を受ける形で、23歳の万能MFが新天地を求めることをクラブ側も容認したという。『TEAMtalk』の報道によれば、カマヴィンガの代理人はすでにプレミアリーグの複数クラブと接触を開