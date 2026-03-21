ホテルニューオータニ大阪は、「スーパースイーツビュッフェ2026〜ホテルでいちご狩り〜」を4月1日から28日まで開催する。桜の塩漬けを添えた桜風味のタルト、いちごと桜のロールケーキ、抹茶クリームとガナッシュを組み合わせた抹茶オペラ、抹茶シュークリームなどいちごと桜、抹茶を組み合わせたスイーツをそろえるほか、ビュッフェサイズの新スーパーあまおうショートケーキやスーパーメロンショートケーキも提供する。またオプ