え、アジアのあったかスイーツって、どんなん？私たちおと週スタッフも、はじめはそう思っていました。しかーし！実は結構ありまして、しかも各国で味わいから何から全然違って、ハマる楽しさ＆おいしさ。探して食べ歩いたのは、ライター飯田＆芦谷のふたり。妙〜になごむアジアのスイーツに、癒されたようです！台湾家庭に伝わるこだわり素材の大盛り豆花『美豆花（メイドーファー）』＠浅草浅草橋の台湾料理店『家豆花』の姉妹店