２大会ぶり３度目の優勝まで、あと１つだ。オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、日本はホスト国のオーストラリアと対戦する。アジア女王の座をかけた決戦は、現地３月21日に行なわれる。注目の一戦の前日、リバプール女子が公式Xを更新。同クラブに所属する長野風花と清水梨紗にエールを送った。「明日の@afcasiancup決勝を控えたフウカとリサへ、チーム一同からの特別な応援メッセージ」と綴り、動画