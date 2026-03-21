イランはどういった形でW杯に参加することになるのだろうか(C)Getty Images先月末より続いている米国とイスラエルによるイランへの軍事作戦の影響が、サッカー界にも及びつつある。イランサッカー連盟のメフディ・タジ会長が、今夏に開催されるFIFA北中米ワールドカップ（W杯）の参加に関して声明を発表。スポーツ放送局『ESPN』の記事によると同会長は、「米国をボイコットするが、ワールドカップをボイコットすることはない」