滋賀県東近江市の百済寺で発見された織田信長の朱印状に押印された「天下布武」の朱印（写真：共同通信社）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第10話「信長上洛」では、足利義昭の使いとして明智光秀が信長を訪ねてきて……。今