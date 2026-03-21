イギリスのスコットランドで19日、原子力潜水艦が配備されている海軍基地に侵入しようとした男女2人が逮捕されました。地元メディアは、容疑者がイランのスパイの可能性があると報じています。スコットランド警察は19日、イギリス海軍のクライド基地に侵入しようとしていた男女2人を逮捕しました。2人は34歳の男と31歳の女で、警察はこれまでのところ国籍などを明らかにしていませんが、イギリス大衆紙のサンは、男はイラン国籍と