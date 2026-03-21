ワシントン ロングインタビュー／第１回（全４回）2005年に来日し、東京ヴェルディで1年間、浦和レッズで2年間プレーしたワシントン。パワーとスピード、技術を兼ね備えたプレーで浦和の初のリーグタイトル獲得に貢献した一方、心臓病を克服し、胸を叩いてゴールを祝う姿でファンのハートを揺さぶった。そんな元ブラジル代表ストライカーに、日本のクラブに入団した経緯と理由、リーグ優勝などについて聞いた。政治家やゼネラル