「〈平等〉の人類史」［著］ダリン・Ｍ・マクマホン格差社会、「親ガチャ」、「1%対99%」……。国内でも海外でも不平等は当たり前の現実になっているかのようである。不平等をめぐる議論も盛んだ。一方、その反対概念である平等については、あまり論じられてこなかった。そもそも平等とは何を意味するのだろうか？平等は、近代のアイデアとも考えられがちだが、本書は、太古に遡（さかのぼ）り、平等という観念の歴史を明