『「クマのプーさん」誕生物語』［著］ジェームズ・キャンベル『クマのプーさん』の世界的成功は、何といっても挿絵画家であるシェパードの功績抜きでは語れませんね。まず、本書に掲載された魅力的な図版をじっくり鑑賞されたい。文章に従属した単なる挿絵ではなく、完全に自立した作品であるにもかかわらず、両者の印税は作者80%、画家20%。この矛盾。画家は刺し身のつまですか？本書を書評的に書くなら、「事実」と「物語