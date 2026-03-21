「粉瘤息子都落ち択」［著］更地郊物語はサイゼリヤで向かい合っている二人の男（おそらくはどちらもイケてない）の場面から始まる。主人公の野中と忍は大学からの付き合いだが、片や無職（野中）で、片や公務員。無職生活を続ける野中にとって、オンライン対戦のスパーリング相手になることで忍から支払われる10万円が生命線だ。お金を受け取る側の野中だが、そこに軽い後ろめたさはあっても、卑屈さはない。学生時代は細も