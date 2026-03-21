「太陽に撃ち抜かれて」［著］ジョヴァーニ・マルチンスページをめくり始めたとたん、暴力の気配に彩られた空間に飛び込んだ感覚に襲われる。熱気にうだる家と街路、麻薬や警察による介入の影のなかで生きる若者たち。スピード感に満ちた言葉が、登場人物たちと読者を乗せて疾走していく。ブラジルの大都市郊外に形成され、貧困層が集住する地区「ファヴェーラ」。そこを舞台とする短編の数々には、格差と暴力の渦のなかで生