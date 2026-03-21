「仮放免の子どもたち」［著］池尾伸一やりきれない。本書を読み終えた直後、憤りが胸の頂を突き上げた。だって、ひどいじゃないか。日本で生きていく「資格」がないと、国から宣告される人たちがいるのだ。一体、何をしたというのか。様々な事情があってようやく辿（たど）り着いた日本で、普通に生活したいと望んだだけなのに「資格」を与えられず、強制送還に怯えながら生きていかねばならないのだ。入管施設への収容を一