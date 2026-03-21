「独裁者の倒し方」［著］マーセル・ディルサス独裁者という人生。それがどんなものかを理解し、我がことのように考えさせてくれる本だ。そんなもの理解したくない？いや、これが意外と身につまされるのだ。アフリカの小国から北朝鮮まで、示される事例は様々だが、一言でいえばその人生は「降りることのできないランニングマシン」で走っているようなものだ。権勢を振るい、私腹を肥やした独裁者も、高齢になれば一線を退